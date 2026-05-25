Отсрочка для ухода, когда есть другие родственники: юристы назвали условие

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время отдельные категории граждан имеют право на временную отсрочку от прохождения военной службы.

Об этом писали специалисты на портале "Юристы.UA".

Какое условие для получения отсрочки для ухода за близким родственником?

Одним из оснований для получения отсрочки от мобилизации является необходимость ухода за близким родственником.

Такая отсрочка может оформляться не только для ухода за родителями, но и, например, за бабушкой. Такая отсрочка возможна даже в случаях, когда у родственника есть другие близкие члены семьи первой степени родства.

Мужчина обратился с вопросом о возможности оформления отсрочки для ухода за родной бабушкой. Он отметил, что у нее есть трое детей пенсионного возраста, и поинтересовался, влияет ли это на право получить отсрочку.

Юристы объяснили, что такая отсрочка теоретически возможна, и наличие родственников первой степени родства не является автоматическим основанием для отказа. В то же время ее оформление возможно лишь при условии соблюдения одного обязательного требования.

Отсрочка для ухода за бабушкой может быть оформлена, если у нее отсутствуют другие члены семьи первой и второй степени родства. Или, при наличии таких членов семьи первой и второй степени родства, они должны сами нуждаться в постоянном уходе,

– подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации, если его близкий родственник нуждается в постоянном уходе. Для оформления необходимо подать в ТЦК или ЦНАП два основных документа, без которых отсрочка не будет предоставлена.

Для кого отсрочка может продолжиться автоматически?

Более 90% отсрочек от мобилизации в Украине теперь продлеваются автоматически, поскольку система может самостоятельно проверить данные через государственные реестры и обновить информацию в электронном военно-учетном документе.

Поэтому теперь военнообязанным не нужно подавать заявления, собирать дополнительные документы, стоять в очередях или лично обращаться в ТЦК для продолжения большинства отсрочек.

22 категории граждан могут рассчитывать на автоматическое продление отсрочки. Речь идет о людях с инвалидностью; временно непригодных к службе; родителей трех и более детей; одиноких родителей; родителей детей с инвалидностью; студентов и аспирантов; учителей и работников образования; лиц, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками; родственников погибших или пропавших без вести Защитников; военных, освобожденных из плена; граждан после годового контракта в возрасте 18 –