Резерв+ не отражает установленную инвалидность: в ТЦК объяснили, что делать

В некоторых случаях мобильное приложение Резерв+ может не отображать отсрочку от мобилизации и не находить данные об установленной инвалидности. Однако эту ситуацию можно решить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

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Что делать, если Резерв+ не отображает данные

Для того, чтобы отсрочка от мобилизации появилась в системе, нужно пройти определенную процедуру: она зависит от даты установления инвалидности.

Если инвалидность установили до 1 января 2025 года, необходимо:

подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики со сканкопией справки. После этого данные автоматически подтянутся в системы Министерства социальной политики;

или обратиться в местный орган соцзащиты (ОСЗН) с оригиналом справки и паспортом – тогда специалисты внесут информацию вручную.

Если инвалидность установлена после 1 января 2025 года, нужно:

проверить на Социальном портале наличие сведений по результатам оценки экспертной команды, которая заменила МСЭК.

если данных нет или есть ошибки, стоит обратиться в медучреждение, где проводили оценивание.

В ТЦК отметили, что как только информация появится в реестрах, она автоматически подтянется также в приложение Резерв +.

К слову, в мобильном приложении Резерв+ вскоре появятся новые типы отсрочек для военнообязанных. В частности, ближайшее время станет доступно оформление отсрочки онлайн для людей с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев.