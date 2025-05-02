Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

Читайте також Призов 18-річних, штрафи у Резерв+ і відстрочка для студентів: якою буде мобілізація в травні

Що робити, якщо Резерв+ не відображає дані

Для того, щоб відстрочка від мобілізації з’явилася в системі, потрібно пройти певну процедуру: вона залежить від дати встановлення інвалідності.

Якщо інвалідність встановили до 1 січня 2025 року, необхідно:

подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі сканкопією довідки. Після цього дані автоматично підтягнуться в системи Міністерства соціальної політики;

або звернутися до місцевого органу соцзахисту (ОСЗН) з оригіналом довідки та паспортом – тоді спеціалісти внесуть інформацію вручну.

Якщо інвалідність встановлена після 1 січня 2025 року, потрібно:

перевірити на Соціальному порталі наявність відомостей за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК.

якщо даних немає або є помилки, варто звернутися до медзакладу, де проводили оцінювання.

В ТЦК наголосили, що як тільки інформація з'явиться в реєстрах, вона автоматично підтягнеться також у застосунок Резерв+.

До слова, у мобільному застосунку Резерв+ незабаром з'являться нові типи відстрочок для військовозобов'язаних. Зокрема, найближчим часом стане доступне оформлення відстрочки онлайн для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців.