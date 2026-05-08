Чем отличается "солдат резерва" от "резервиста", и как это влияет на право на отсрочку

Отметки "солдат резерва" и "резервист" в военно-учетных документах имеют разное значение и по-разному влияют на возможность получения отсрочки от мобилизации, поэтому их статус отличается.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что означают эти записи?

В электронном военно-учетном документе в приложении "Резерв+" можно увидеть отметки "солдат резерва" и "резервист". Известно, что они указывают на учетный статус лица, однако имеют определенные различия.

Запись "солдат резерва" означает, что человек находится на воинском учете и имеет определенную военно-учетную специальность, но при этом не проходил военной службы. Такой статус не влияет на право оформления отсрочки от мобилизации.

Зато "резервист" отображается у лиц, которые уже проходили службу, имеют военную специальность и заключили контракт на прохождение службы в военном резерве. Для этой категории военнообязанных не предусмотрено бронирование или оформление отсрочки от мобилизации.

Обратите внимание! В конце апреля президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации сроком на 90 дней, теперь они продлятся до 2 августа 2026 года.

Стоит ли подавать на отсрочку через ЦНАП и "Резерв+"?

Согласно объяснению, подавать заявление на оформление отсрочки через "Резерв+" и ЦПАУ одновременно можно, однако делать этого не стоит. В приложении соответствующий запрос обычно обрабатывают ориентировочно в течение 48 часов.

В то же время через ЦНАП такая процедура может длиться до 14 дней. Если отсрочка уже будет оформлена через приложение, поданное ранее заявление в ЦПАУ будет закрыто как неактуальное, поэтому процесс это не ускорит.

Заметьте. Некоторые категории граждан имеют право "отсрочку до завершения мобилизации". Она действует до конца текущего мобилизационного периода, определенного указом президента Украины Владимира Зеленского.

Что стоит знать?

В Украине для отдельных категорий граждан предусмотрено автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Это возможно в случаях, когда основания для отсрочки остаются в силе и подтверждены необходимыми данными.

Многодетные родители, которые воспитывают трех и более детей, имеют право на получение отсрочки при условии предоставления подтверждающих документов, но ее могут отменить, если лицо не выполняет обязанностей по содержанию детей.

Пригодность к военной службе во время действия военного положения остается в силе в течение одного года. После завершения этого срока информация в "Резерв+" автоматически считается устаревшей и такой, которую надо обновить.