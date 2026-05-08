Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що означають ці записи?

В електронному військово-обліковому документі у застосунку "Резерв+" можна побачити позначки "солдат резерву" та "резервіст". Відомо, що вони вказують на обліковий статус особи, проте мають певні відмінності.

Запис "солдат резерву" означає, що людина перебуває на військовому обліку та має визначену військово-облікову спеціальність, але при цьому не проходила військової служби. Такий статус не впливає на право оформлення відстрочки від мобілізації.

Натомість "резервіст" відображається у осіб, які вже проходили службу, мають військову спеціальність та уклали контракт на проходження служби у військовому резерві. Для цієї категорії військовозобов'язаних не передбачене бронювання або оформлення відстрочки від мобілізації.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації терміном на 90 днів, тепер вони триватимуть до 2 серпня 2026 року.

Чи варто подавати на відстрочку через ЦНАП і "Резерв+"?

Згідно з поясненням, подавати заяву на оформлення відстрочки через "Резерв+" та ЦНАП водночас можна, проте робити не варто. У застосунку відповідний запит зазвичай опрацьовують орієнтовно протягом 48 годин.

Водночас через ЦНАП така процедура може тривати до 14 днів. Якщо відстрочку вже буде оформлено через застосунок, подана раніше заява в ЦНАП буде закрита як неактуальна, тож процес це не пришвидшить.

Зауважте. Деякі категорії громадян мають право "відстрочку до завершення мобілізації". Вона діє до кінця поточного мобілізаційного періоду, визначеного указом президента України Володимира Зеленського.

Що варто знати?

В Україні для окремих категорій громадян передбачене автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Це можливо у випадках, коли підстави для відстрочки залишаються чинними і підтверджені необхідними даними.

Багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей, мають право на отримання відстрочки за умови надання підтверджуючих документів, але її можуть скасувати, якщо особа не виконує обов'язків щодо утримання дітей.

Придатність до військової служби під час дії воєнного стану залишається чинним протягом одного року. Після завершення цього терміну інформація в "Резерв+" автоматично вважається застарілою і такою, яку треба оновити.