В Резерв+ добавили новую отсрочку. На этот раз для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Что известно о новой отсрочке в Резерв+?

В обновлении приложения Резерв+ 6 августа добавили отсрочку для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Однако чтобы получить ее, необходимо иметь следующие данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования:

отметку об основном месте работы;

зарплатную ставку не менее 0,75;

отметку о том, входит ли лицо в кадровую группу образовательного процесса в одной из сфер: высшем, профессиональном предвысшем, профессиональном образовании или работает на административной должности, относящейся к преподавательской категории.

Чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране в Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", далее соответствующую категорию. Оповещение с результатом поступит позже.

Обратите внимание! Если должность работника учебного заведения соответствует 3 указанным критериям, однако отсрочка в приложении не оформляются, то необходимо обратиться в учебное заведение – работодателя, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.