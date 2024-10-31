В Резерв+ стартовало тестирование онлайн-отсрочки: как присоединиться и когда запустят официально
В четверг, 31 октября, в приложении Резерв+ официально запустили бета-тестирование отсрочки онлайн. Уже в ноябре планируется полноценный запуск сервиса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.
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Что известно об отсрочке в Резерв+
Рустем Умеров указал, что отсрочка в Резерв+ – это важный шаг к максимальному упрощению и цифровизации процессов воинского учета.
"Бета-тест позволит получить обратную связь от пользователей и заранее внести необходимые коррективы в работу услуги", – добавил он.
Сообщается, что сейчас к тестированию онлайн-отсрочки могут присоединиться:
- многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке
- люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение
- студенты и аспиранты, которые получают последовательное образование
Пользователи смогут подать запрос на отсрочку через Резерв+, и система автоматически проверит наличие такого права. В случае положительного решения статус отсрочки отобразится в электронном военном документе,
– пояснил Умеров.
Чтобы принять участие в тестировании заполните форму по ссылке.
В то же время министр пояснил, что целью Минобороны является максимальная цифровизация процессов воинского учета. Структура продолжает работу над внедрением инновационных услуг, которые уменьшат количество бумажной работы - как для военнослужащих, так и для военнообязанных.
Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщала, что сейчас происходит активное тестирование функции мгновенной отсрочки в Резерв+.
В следующем обновлении, эта функция станет доступной для 3 категорий: лиц с инвалидностью, студентов и аспирантов, а также многодетных родителей. Постепенно Минобороны будет добавлять другие типы отсрочки – структура работает над тем, чтобы все категории могли оформить документ онлайн. Возможность отсрочки станет возможной благодаря взаимодействию с государственными реестрами.