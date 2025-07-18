Минобороны приглашает украинцев к бета-тестированию новых отсрочек в Резерв+
- Минобороны тестирует новые отсрочки в приложении Резерв+, включая отсрочки для научных работников и тех, кто имеет жену/мужа с инвалидностью.
- Граждан приглашают присоединиться к бета-тестированию.
В приложении Резерв+ тестируют новые виды отсрочек. Граждан приглашают присоединиться к их тестированию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.
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Как присоединиться к тестированию новых отсрочек в Резерв+?
В Министерстве обороны снова тестируют новые виды отсрочек, которые можно оформить в Резерв+. В приложении уже доступно оформление бронирования для граждан, которые находятся в браке с военнослужащим и имеют общего ребенка до 18 лет. Сейчас в Резерв+ добавят функцию оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников, а также для украинцев, которые имеют мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы.
Как всегда новые отсрочки в цифровом сервисе Резерв + пройдут тестирование для лучшего функционирования услуги в будущем. Черногоренко призвала людей присоединиться к тестированию.
Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в "Резерв+". Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно,
– написала она.
Для участия нужно заполнить анкету по ссылке. Там есть подробная инструкция, как присоединиться к тестированию. Участники получат доступ к обновленной функциональности сервиса.
Напомним, большое обновление приложение Резерв + получил в конце апреля. В частности там можно увидеть расширенную информацию с "Оберега", получить направление на военно-врачебную комиссию и оформить некоторые виды отсрочек.