Минобороны приглашает украинцев к бета-тестированию новых отсрочек в Резерв+

В приложении Резерв+ тестируют новые виды отсрочек. Граждан приглашают присоединиться к их тестированию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

Смотрите также Как работает реестр "Оберег": откуда берут данные и кто имеет доступ к ним

Как присоединиться к тестированию новых отсрочек в Резерв+?

В Министерстве обороны снова тестируют новые виды отсрочек, которые можно оформить в Резерв+. В приложении уже доступно оформление бронирования для граждан, которые находятся в браке с военнослужащим и имеют общего ребенка до 18 лет. Сейчас в Резерв+ добавят функцию оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников, а также для украинцев, которые имеют мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы.

Как всегда новые отсрочки в цифровом сервисе Резерв + пройдут тестирование для лучшего функционирования услуги в будущем. Черногоренко призвала людей присоединиться к тестированию.

Запускаем бета-тестирование будущих отсрочек в "Резерв+". Присоединяйтесь, чтобы в момент запуска сервис работал слаженно,

– написала она.

Для участия нужно заполнить анкету по ссылке. Там есть подробная инструкция, как присоединиться к тестированию. Участники получат доступ к обновленной функциональности сервиса.

Напомним, большое обновление приложение Резерв + получил в конце апреля. В частности там можно увидеть расширенную информацию с "Оберега", получить направление на военно-врачебную комиссию и оформить некоторые виды отсрочек.