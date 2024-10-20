Отсрочка в Резерв+: в Минобороны назвали 3 категории, которые смогут сделать это первыми
Отсрочка от мобилизации является одной из самых запрашиваемых функций от пользователей приложения. Уже в ближайшее время Минобороны планирует запустить аж три типа отсрочек.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Ранее отмечалось, что возможность сделать онлайн-отсрочку должна появиться примерно в ноябре.
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Отсрочка в Резерв+
Екатерина Черногоренко указала, что сначала отсрочка в Резерв+ появится для многодетных родителей, студентов дневной формы обучения и аспирантов, а также лиц с инвалидностью.
Мы выбрали эти категории учитывая сенситивность, учитывая массовость этих услуг, учитывая то, что в принципе в Резерв+ есть амбиция стать полноценной, аналогичной точкой входа с ТЦК,
– отметила представительница Минобороны.
Как отметила чиновница, человек имеет возможность выбрать, как он хочет осуществить визит – офлайн в ТЦК, или онлайн через мобильное приложение Резерв+.
"Именно поэтому в ближайшее время мы сможем сделать эту функцию доступной для наших пользователей", – говорит она.
Екатерина Черногоренко отметила, что важно, чтобы эта функция отсрочки была сервисной и человечной, ведь отсрочки продолжаются каждые три месяца – там есть цикличность, связана с окончанием военного положения.