Сколько онлайн-отсрочек получили в Резерв+ за двое суток: в Минобороны поразили числом

В субботу, 9 ноября Минобороны запустило сервис онлайн-отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+. За двое суток услугой воспользовалось уже около 40 тысяч украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Сколько людей оформило онлайн-отсрочку

В первые же часы мы наблюдали бешеный запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек. Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберіг". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей,

– рассказала Черногоренко.

По словам чиновницы, из-за этого время ожидания может быть несколько больше, чем обычно. Однако все отсрочки будут предоставлены.

"За два дня онлайн-отсрочки в Резерв+ мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан", – рассказала заместитель министра.

Заметим, днем ранее мы публиковали подробную инструкцию, как получить отсрочку онлайн за несколько кликов. Сейчас опция доступна людям с инвалидностью и студентам/аспирантам. Уже вскоре услугой смогут воспользоваться мужчины, которые имеют 3 и более детей в одном браке.