Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Скільки людей оформило онлайн-відстрочку

У перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 000 людей. Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів,

– розповіла Черногоренко.

За словами посадовиці, через це час очікування може бути дещо більшим, ніж зазвичай. Однак всі відстрочки будуть надані.

"За два дні онлайн-відстрочки в Резерв+ ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", – розповіла заступниця міністра.

Зауважимо, днем раніше ми публікували детальну інструкцію, як отримати відстрочку онлайн за кілька кліків. Наразі опція доступна людям з інвалідністю та студентам/аспірантам. Вже невдовзі послугою зможуть скористатися чоловіки, які мають 3 і більше дітей в одному шлюбі.