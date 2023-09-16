Студентки жалуются, что им отказывают в отсрочке: в ТЦК разъяснили ситуацию
Источник:Житомирский областной ТЦК и СП
В Украине планируется отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет. Хотя изменения не приняты, некоторые студенты магистратуры дневной формы обучения жалуются, что им уже отказывают в отсрочке.
Житомирский областной ТЦК и СП отреагировал на то, что жители Житомирщины якобы жалуются, что студентам магистратуры дневной формы обучения отказывают в отсрочке.
Смотрите также Будет ли настаивать Образовательный комитет на отмене отсрочки для студентов
Отсрочку предоставляют только пригодным
В Житомирском областном ТЦК и СП подчеркнули, что гражданам вручают повестки для того, чтобы они обновили данные и подтвердили факт учения в учебном заведении.
В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" все учащиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения,
– заявили в ТЦК и СП.
В ТЦК также пояснили, что граждане Украины, прибывающие в ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВВК для обследования и установления факта пригодности к военной службе.
Отсрочку предоставляют только пригодным, а не применимым – исключается из военного учета.
В Украине могут отменить отсрочку для студентов: подробности
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9673, предусматривающий внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по отмене отсрочки для некоторых студентов.
- В случае принятия документа мобилизации не будут подлежать студенты до 30 лет, которые получают или повышают уровень образования.
- В Раде объясняют необходимость изменений тем, что некоторые украинцы старше 30 лет злоупотребляют возможностью получения отсрочки от мобилизации, получая второе образование.
- Так, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский считает, что если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может служить основанием для отсрочки во время военного положения.
- Глава Минобразования и науки Оксен Лесной уже поддержал соответствующую инициативу. Он подчеркнул, что образование ни в коем случае не должно быть "лазейкой" во избежание мобилизации.