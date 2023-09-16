Студентки жалуются, что им отказывают в отсрочке: в ТЦК разъяснили ситуацию

В Украине планируется отменить отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет. Хотя изменения не приняты, некоторые студенты магистратуры дневной формы обучения жалуются, что им уже отказывают в отсрочке.

Житомирский областной ТЦК и СП отреагировал на то, что жители Житомирщины якобы жалуются, что студентам магистратуры дневной формы обучения отказывают в отсрочке.

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Отсрочку предоставляют только пригодным

В Житомирском областном ТЦК и СП подчеркнули, что гражданам вручают повестки для того, чтобы они обновили данные и подтвердили факт учения в учебном заведении.

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" все учащиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения,

– заявили в ТЦК и СП.

В ТЦК также пояснили, что граждане Украины, прибывающие в ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВВК для обследования и установления факта пригодности к военной службе.

Отсрочку предоставляют только пригодным, а не применимым – исключается из военного учета.

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