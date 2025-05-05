Минобороны тестирует новые отсрочки в Резерв+: какие услуги добавили в приложение

Минобороны Украины разработало новые услуги для пользователей приложения Резерв+. Украинцев приглашают принять участие в их тестировании.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

Смотрите также Можно ли предъявить ТЦК электронный билет в Резерв+ вместо бумажного

Новые услуги в Резерв+

Граждане призывного возраста, которые имеют право на отсрочку, смогут получить ее в приложении Резерв+. Министерство обороны Украины планирует полностью перевести процесс оформления отсрочек в удобный онлайн-формат.

Новые услуги в приложении обещали запустить до 8 мая. Четыре функции стали доступны пользователям. Сейчас проводится бета-тестирование нововведений, чтобы сделать их еще более удобными.

К услугам в Резерв+ добавили:

получение отсрочки по постановлению ВВК;

получение отсрочки для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;

отображение данных об инвалидности;

отображение причин нарушения воинского учета.

Украинцы могут присоединиться к тестированию новых услуг, зарегистрировавшись по ссылке.

Напомним, если произошла ошибка и Резерв+ не отображает полученную инвалидность, человек может подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики. Тогда данные автоматически подтянутся и будут отображаться.

Также граждане могут обращаться в местный орган соцзащиты, чтобы специалисты вручную внесли информацию об инвалидности в систему. Если же заключение об инвалидности получено после 1 января 2025 года, то данные нужно проверить на Социальном портале.