Минобороны тестирует новые отсрочки в Резерв+: какие услуги добавили в приложение
- Минобороны Украины разработало новые услуги в приложении Резерв+ для получения отсрочки, которые сейчас тестируются.
- К услугам добавили возможность получения отсрочки по разным основаниям, отображение данных об инвалидности и причины нарушения воинского учета.
Минобороны Украины разработало новые услуги для пользователей приложения Резерв+. Украинцев приглашают принять участие в их тестировании.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.
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Новые услуги в Резерв+
Граждане призывного возраста, которые имеют право на отсрочку, смогут получить ее в приложении Резерв+. Министерство обороны Украины планирует полностью перевести процесс оформления отсрочек в удобный онлайн-формат.
Новые услуги в приложении обещали запустить до 8 мая. Четыре функции стали доступны пользователям. Сейчас проводится бета-тестирование нововведений, чтобы сделать их еще более удобными.
К услугам в Резерв+ добавили:
- получение отсрочки по постановлению ВВК;
- получение отсрочки для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе;
- отображение данных об инвалидности;
- отображение причин нарушения воинского учета.
Украинцы могут присоединиться к тестированию новых услуг, зарегистрировавшись по ссылке.
Напомним, если произошла ошибка и Резерв+ не отображает полученную инвалидность, человек может подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики. Тогда данные автоматически подтянутся и будут отображаться.
Также граждане могут обращаться в местный орган соцзащиты, чтобы специалисты вручную внесли информацию об инвалидности в систему. Если же заключение об инвалидности получено после 1 января 2025 года, то данные нужно проверить на Социальном портале.