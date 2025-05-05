Про це пише 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

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Нові послуги в Резерв+

Громадяни призовного віку, які мають право на відстрочку, зможуть отримати її в застосунку Резерв+. Міністерство оборони України планує повністю перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат.

Нові послуги в застосунку обіцяли запустити до 8 травня. Чотири функції стали доступні користувачам. Наразі проводиться бета-тестування нововведень, аби зробити їх ще зручнішими.

До послуг у Резерв+ додали:

отримання відстрочки за постановою ВЛК;

отримання відстрочки для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;

відображення даних про інвалідність;

відображення причин порушення військового обліку.

Українці можуть долучитися до тестування нових послуг, зареєструвавшись за посиланням.

Нагадаємо, якщо сталася помилка і Резерв+ не відображає отриману інвалідність, людина може подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики. Тоді дані автоматично підтягнуться та будуть відображатися.

Також громадяни можуть звертатися до місцевого органу соцзахисту, аби спеціалісти вручну внесли інформацію про інвалідність в систему. Якщо ж висновок про інвалідність отримано після 1 січня 2025 року, то дані потрібно перевірити на Соціальному порталі.