Что известно о новых отсрочках в Резерв+
- Минобороны Украины в конце июля - начале августа внедрило онлайн-оформление отсрочек от призыва для ученых, педагогов и лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью через приложение "Резерв+".
- Военнообязанные с женами или мужьями с инвалидностью I – II группы могут подать онлайн-заявку на отсрочку, а около 330 тысяч человек уже воспользовались этим сервисом.
В конце июля – в начале августа Минобороны внедряет возможность онлайн-оформления новых видов отсрочек от призыва в "Резерв+". Новые виды отсрочек касаются ученых, педагогов и тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью.
В будущем планируется еще больше вариантов отсрочек. Как они работают сейчас и кто их может получить – рассказывает 24 Канал.
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Что известно об отсрочках в "Резерв+"?
Министерство обороны Украины сообщило, что в конце июля – начале августа мобильное приложение для военнообязанных "Резерв+" получило возможность онлайн-оформления новых видов отсрочек от призыва.
Подать заявку на отсрочку можно по нескольким новым категориям:
- отсрочку могут оформить научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего или профессионально-технического образования, если данные о них есть в государственной базе педагогов.
- право подать онлайн-заявку получают военнообязанные, которые имеют жену или мужа с инвалидностью I – II группы (при условии подтверждения статуса через реестры Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ДРАЦС).
Это только первый этап расширения возможностей приложения. Впоследствии планируется добавить возможность онлайн-отсрочек для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.
Функцией онлайн-оформления отсрочки воспользовались уже сотни тысяч человек. Так, по данным Минобороны, с апреля 2025 года, когда Резерв + получил значительное обновление, около 330 тысяч военнообязанных воспользовались сервисом