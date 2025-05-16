В Резерв+ появились новые отсрочки.

В обновлении приложения Резерв+ добавились две новые отсрочки. Речь идет об отсрочке для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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Новые отсрочки в Резерв+

В Минобороны указали, что, чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию и впоследствии поступит уведомление с результатом.

Продолжаем расширять количество отсрочек в Резерв+. Наша цель – чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, которые предусмотрены законом. И мы постепенно к этому движемся,

– отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также в Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. В Минобороны указали, что для этого необходимо обновить приложение до последней версии.

Заместитель министра добавила, что на финальной стадии появление в Резерв+ двух сервисов. Первый – отображение данных об инвалидности, а именно группы. Второй – отображение причин нарушения правил воинского учета. Ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил, например, не обновил данные или не явился по повестке.