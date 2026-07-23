Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Сирского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины.

По словам депутата, ранее учебное заведение возглавлял "его друг, генерал Коваль, которого он прикрывал, несмотря на коррупционные скандалы".

Университет обороны – "кузница" новых генералов и других руководителей вооруженных сил. Университет подчиняется министру обороны. Конечно, Федоров бы этого не допустил. И неужели Хмара послушно подпишет решение отправить уволенного российского генерала, чтобы тот и дальше создавал себе подобных и ставил палки в колеса Драпатому? Это разве победа?,

– говорится в посте Безуглой.