Мар'яна Безугла повідомила, що Сирського хочуть призначити керівником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Про це нардепка написала у дописі на фейсбук. Водночас джерела 24 Каналу з оточення колишнього головкома спростовують цю інформацію. Вона є фейковою.
Що написала Безугла про нову посаду Сирського?
Наразі навчальний заклад очолює генерал-полковник Михайло Коваль. За словами депутатки, він є "другом" Сирського. Безугла стверджує, що ексголовком нібито "прикривав" Коваля попри корупційні скандали.
Депутатка наголосила, що Національний університет оборони готує майбутніх генералів і військових керівників та підпорядковується міністру оборони.
На її думку, Михайло Федоров не допустив би призначення на цю посаду звільненого генерала.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вона також висловила сумнів, що виконувач обов'язків міністр оборони Євген Хмара погодиться на таке рішення.
І невже Хмара слухняно підпише рішення відправити звільненого російського генерала, щоб він далі створював собі подібних і ставив палки в колеса Драпатому? Це хіба перемога?,
– питає Безугла.
Зверніть увагу! Олександр Сирський є українським генералом. Втім, за походженням є росіянином. Він народився у селі Новинки Володимирської області РРФСР, однак дитинство майбутнього головкома пройшло в Україні. Сирський служить в Україні з перших років її Незалежності.
Яке майбутнє чекає Сирського після відставки?
Володимир Зеленський заявив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський й ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов залишаться працювати разом із новим керівництвом армії.
За словами президента, вони передаватимуть свій досвід і допомагатимуть ухвалювати важливі рішення. Зеленський зазначив, що Сирський має дуже великий досвід і керував професійно спланованими військовими операціями.
До слова, "РБК-Україна" із посиланням на поінформоване джерело зазначило, що Сирський і Гнатов "точно не будуть займатися операційною діяльністю", а "будуть долучені інтелектуально, візійно". За словами співрозмовника видання, Сирський може бути залучений у систему військової освіти.