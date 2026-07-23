Мар'яна Безугла повідомила, що Сирського хочуть призначити керівником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Про це нардепка написала у дописі на фейсбук. Водночас джерела 24 Каналу з оточення колишнього головкома спростовують цю інформацію. Вона є фейковою.

Що написала Безугла про нову посаду Сирського?

Наразі навчальний заклад очолює генерал-полковник Михайло Коваль. За словами депутатки, він є "другом" Сирського. Безугла стверджує, що ексголовком нібито "прикривав" Коваля попри корупційні скандали.

Депутатка наголосила, що Національний університет оборони готує майбутніх генералів і військових керівників та підпорядковується міністру оборони.

На її думку, Михайло Федоров не допустив би призначення на цю посаду звільненого генерала.

Вона також висловила сумнів, що виконувач обов'язків міністр оборони Євген Хмара погодиться на таке рішення.

І невже Хмара слухняно підпише рішення відправити звільненого російського генерала, щоб він далі створював собі подібних і ставив палки в колеса Драпатому? Це хіба перемога?,

– питає Безугла.

Зверніть увагу! Олександр Сирський є українським генералом. Втім, за походженням є росіянином. Він народився у селі Новинки Володимирської області РРФСР, однак дитинство майбутнього головкома пройшло в Україні. Сирський служить в Україні з перших років її Незалежності.

Яке майбутнє чекає Сирського після відставки?

Володимир Зеленський заявив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський й ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов залишаться працювати разом із новим керівництвом армії.

За словами президента, вони передаватимуть свій досвід і допомагатимуть ухвалювати важливі рішення. Зеленський зазначив, що Сирський має дуже великий досвід і керував професійно спланованими військовими операціями.

До слова, "РБК-Україна" із посиланням на поінформоване джерело зазначило, що Сирський і Гнатов "точно не будуть займатися операційною діяльністю", а "будуть долучені інтелектуально, візійно". За словами співрозмовника видання, Сирський може бути залучений у систему військової освіти.