Андрія Гнатова на посаді начальника Генштабу замінить Ігор Скибюк. Про їхню нову роль Зеленський розповів під час пресконференції, повідомляє "РБК-Україна."

Чим буде займатись Сирський?

Президент зазначив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський й ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов й надалі працюватимуть поруч із новим керівництвом армії. Вони ділитимуться досвідом й допомагатимуть в ухваленні рішень.

Ми все розуміємо, тому безумовно будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов, скажімо так, не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив на тому, що в ексголовнокомандувача "дуже сильний" досвід. Президент додав, що Сирський проводив "дуже фахові операції".

Що відомо про нові призначення?

Також під час пресконференції президент розповів про задачі нового міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ. Однією з основних їхніх цілей є питання закриття неба.

У середу, 22 липня, Зеленський розповів про завдання виконувача обов'язків міністра оборони України. За його словами, Євгеній Хмара займатиметься розв'язанням питань щодо постачання для діпстрайків та мідлстрайків.