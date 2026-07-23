Андрія Гнатова на посаді начальника Генштабу замінить Ігор Скибюк. Про їхню нову роль Зеленський розповів під час пресконференції, повідомляє "РБК-Україна."
Чим буде займатись Сирський?
Президент зазначив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський й ексначальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов й надалі працюватимуть поруч із новим керівництвом армії. Вони ділитимуться досвідом й допомагатимуть в ухваленні рішень.
Ми все розуміємо, тому безумовно будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов, скажімо так, не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню,
– заявив Зеленський.
Він також наголосив на тому, що в ексголовнокомандувача "дуже сильний" досвід. Президент додав, що Сирський проводив "дуже фахові операції".Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Що відомо про нові призначення?
Також під час пресконференції президент розповів про задачі нового міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ. Однією з основних їхніх цілей є питання закриття неба.
У середу, 22 липня, Зеленський розповів про завдання виконувача обов'язків міністра оборони України. За його словами, Євгеній Хмара займатиметься розв'язанням питань щодо постачання для діпстрайків та мідлстрайків.