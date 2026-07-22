Він розповів, чим займатиметься Хмара на посаді. Про це Зеленський повідомив у власних соцмережах.

Що відомо про нову посаду Хмари?

Президент подякував Силам оборони України за успішне виконання плану далекобійних санкцій проти Росії. Він відзначив ритмічність з якою здійснювались українські мідстрайки.

Верховний головнокомандувач також розповів про завдання, які стоятимуть перед виконувачем обов'язків міністра оборони України.

Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї,

– заявив Зеленський.

Вони з Хмарою визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба. Серед них:

антибалістична програма "Фрея";

робота з США щодо ліцензій на виробництво Patriot;

співпраця з європейськими партнерами щодо визначених спільних програм.

Президент розповів, що вони з міністром оборони проаналізували поточну ситуацію і виконання оборонних завдань на найбільш інтенсивних напрямках бойових дій: Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших. Він подякував усім українським підрозділам здійснення відповідних операцій.

Що відомо про зміни в керівництві?

Під час зустрічі президент розповів, що він разом із новим Головнокомандувачем Михайлом Драпатим і новим міністром оборони Євгеном Хмарою визначили, як надалі Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту України. Проте жодних уточнень глава держави не надав.

Також відомо, що після масштабних протестів та суспільного резонансу Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову різні посади, але не в Міністерстві оборони. Серед них пост віцепрем'єра з технологічного розвитку, проте той відмовився.