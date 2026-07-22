Володимир Зеленський розкрив, чим далі займатимуться звільнені військовики.

Що буде з Сирським і Гнатовим?

Президент розповів, що він разом із новим Головнокомандувачем Михайлом Драпатим і новим міністром оборони Євгеном Хмарою визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту України.

Водночас жодних більше уточнень глава держави не надав.

Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 21 липня Володимир Зеленський офіційно повідомив про заміну Головкома. Замість Сирського ним буде колишній командувач об'єднаних сил Михайло Драпатий. А Андрія Гнатова на посаді глави Генштабу замінить генерал-майор Ігор Скибюк.

Наступного дня Олександр Сирський опублікував прощальний пост. Він зазначив, що залишає пост Головнокомандувача Збройних Сил України. Генерал пригадав свій шлях у війську, командування обороною Києва і звільненням Харківщини, а також Курську операцію.

Сирський наголосив, що передає своєму наступнику "армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу".