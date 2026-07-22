Про це йдеться в офіційній заяві Сирського.

Що написав Сирський?

Олександр Сирський заявив, що очолити українське військо під час повномасштабної війни було найбільшою відповідальністю для нього як офіцера. За словами військового, він пройшов цю війну від її початку у 2014 році та знає ціну кожного звільненого кілометра української землі.

Сирський також нагадав, що у лютому – березні 2022 року він командував обороною Києва – столицю вдалося втримати, а згодом було усунуто загрозу повної облоги Харкова.

Крім того, він згадав контрнаступ на Харківщині восени 2022 року, під час якого українські війська звільнили Балаклію, Ізюм і Куп'янськ, а також бої на Донеччині, де було знищено найбоєздатнішу частину російської армії – ПВК "Вагнер".

Я прийняв командування армією в лютому 2024 року, у дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей,

– йдеться в дописі Олександра Сирського.