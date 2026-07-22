Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о новой должности Хмары?

Президент поблагодарил Силы обороны Украины за успешное выполнение плана дальнобойных ударов по России. Он отметил ритмичность, с которой осуществлялись украинские удары.

Верховный главнокомандующий также рассказал о задачах, которые будут стоять перед исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Евгений Хмара занимается решением вопросов, касающихся снабжения для дипломатических и военных ударов, которые обсуждались в последние дни с боевыми командирами и производителями оружия,

– заявил Зеленский.

Они вместе с Хмарой определили шаги, решения и назначения должностных лиц, которые должны ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере защиты воздушного пространства. Среди них:

антибаллистическая программа "Фрейя";

работа с США по вопросу лицензий на производство Patriot;

сотрудничество с европейскими партнерами по определенным совместным программам.

Президент рассказал, что они с министром обороны проанализировали текущую ситуацию и выполнение оборонных задач на наиболее интенсивных направлениях боевых действий: Александровском направлении, в Донецкой области и других. Он поблагодарил все украинские подразделения за проведение соответствующих операций.

Что известно об изменениях в руководстве?

Во время встречи президент рассказал, что он вместе с новым Главнокомандующим Михаилом Драпатым и новым министром обороны Евгением Хмарой определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить делу защиты Украины. Однако никаких уточнений глава государства не дал.

Также известно, что после масштабных протестов и общественного резонанса Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову различные должности, но не в Министерстве обороны. Среди них был пост вице-премьера по технологическому развитию, однако тот отказался.