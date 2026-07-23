Андрея Гнатова на посту начальника Генштаба сменит Игорь Скибюк. Об их новых назначениях Зеленский рассказал во время пресс-конференции, сообщает "РБК-Украина".

Чем будет заниматься Сырский?

Президент отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и в дальнейшем будут работать бок о бок с новым руководством армии. Они будут делиться опытом и помогать в принятии решений.

Мы все понимаем, поэтому, безусловно, будем действовать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов, скажем так, не отдыхали, а передавали опыт новому командованию,

– заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что у бывшего главнокомандующего "очень большой" опыт. Президент добавил, что Сырский проводил "очень профессиональные операции".

Что известно о новых назначениях?

Также во время пресс-конференции президент рассказал о задачах нового министра обороны и главнокомандующего ВСУ. Одной из основных их целей является вопрос закрытия неба.

В среду, 22 июля, Зеленский рассказал о задачах исполняющего обязанности министра обороны Украины. По его словам, Евгений Хмара будет заниматься решением вопросов, касающихся поставок для дипстрайков и мидлстрайков.