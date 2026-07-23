Во время пресс-конференции президент рассказал об обязанностях новых руководителей. Об этом сообщили в "РБК-Украина".
Что известно о задачах Облака и Драпатого?
Зеленский заявил, что новые должностные лица должны решить ряд задач. В первую очередь он назвал:
- закрытие воздушного пространства;
- вопрос ТЦК;
- вопрос "нормальной мобилизации".
Хмаре и Драпатому предстоит выполнить эту главную задачу на сегодняшний день. Задача та же, что и у Федорова и Сырского,
– подытожил президент.
Напомним, что Евгений Драпатый заменил на должности Александра Сырского. В свою очередь Евгений Хмара – Михаила Федорова.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google