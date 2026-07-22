Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Что говорили Хмара и Драпатый во время встречи?

Евгений Хмара отметил, что уверен в генерал-майоре Драпатом, которого он имел честь выдвинуть на должность Главнокомандующего ВСУ.

Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Вместе сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны,

– рассказал временно исполняющий обязанности министра обороны.

Хмара отметил, что командиры бригад и корпусов уже озвучили ему и Михаилу Драпатому конкретные вызовы, которые стоят перед Силами обороны сегодня.

"Наши первые шаги – поддержать фронт, усилить поддержку партнеров, максимально перенести войну на территорию агрессора. Для этого обеспечим стабильный и гибкий доступ боевых частей к эффективным средствам, в частности дальнобойным, развитие технологий и асимметричных решений", – сказал генерал.

Он также пояснил, что цель как Министерства обороны, так и Главнокомандующего ВСУ неизменна – технологическое превосходство украинской армии над российским врагом и максимальное сохранение жизней людей благодаря технологическим изменениям.

Мы должны расширять масштабы того, в чем уже эффективны: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые сохраняют жизни воинов и более эффективно уничтожают противника. Также обсудили с Главнокомандующим видение будущего. У нас общая позиция относительно развития Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение,

– подчеркнул Евгений Хмара.

Сейчас генералы работают над стратегией – практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и заставить Россию пойти на долгосрочный мир.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого на должность Главнокомандующего ВСУ. Александр Сырский был, соответственно, освобожден от этой должности.

Сам Драпатый заявил, что служение Украине всегда было для него честью, и поблагодарил своего предшественника Александра Сырского за последовательную работу по укреплению украинской армии.