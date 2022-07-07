Кто бы ни был премьером, политика поддержки Украины не изменится, – Кулеба об отставке Джонсона

Дмитрий Кулеба заявил, что Борис Джонсон за время войны России с Украиной проявил себя как человек смелый. Он не боится принимать на себя риски.

Глава МИД Украины вспомнил визит Джонсона в Киев в апреле 2022 года. Кулеба заметил, что такую персону будет сложно заменить.

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Но я убежден, что кто бы ни был премьер-министром Великобритании, политика и поддержка в отношении Украины останется неизменной. Мы будем сотрудничать с ними. Они будут оказывать нам помощь,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины раскрыл детали разговора Владимира Зеленского и Джонсона 7 июля. По словам Кулебы, украинский лидер и премьер-министр Великобритании обсудили очень конкретные вещи. Джонсон сфокусирован на практической поддержке Украины.

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Президент заявил, что Джонсон – "настоящий друг Украины". Благодаря его решениям, Украина получила много необходимого. В частности, речь идет о военной поддержке.

Зеленский заметил, что лидерство и харизма Джонсона делали поддержку со стороны Великобритании особенной.

"Друг Борис, все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует", –подчеркнул Зеленский.

Президент также заверил, что Украина и Великобритания останутся крепкими союзниками и друзьями.

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