Глава МЗС України пригадав візит Джонсона до Києва у квітні 2022 року. Кулеба зауважив, що таку персону буде складно замінити.

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Але я переконаний, що хто б не був прем'єр-міністром Великої Британії, політика та підтримка щодо України залишиться незмінною. Ми співпрацюватимемо з ними. Вони надаватимуть нам допомогу,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України розкрив деталі розмови Володимира Зеленського та Бориса Джонсона 7 липня. За словами Кулеби, український лідер та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили дуже конкретні речі. Джонсон сфокусований на практичній підтримці України.

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Президент заявив, що Джонсон – "справжній друг України". Завдяки його рішенням Україна отримала багато необхідного. Зокрема, мовиться про військову підтримку.

Зеленський зауважив, що лідерство й харизма Джонсона робили підтримку з боку Великої Британії особливою.

"Друже Борисе, усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує", – наголосив Зеленський.

Президент також запевнив, що Україна та Велика Британія залишаться міцними союзниками та друзями.

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