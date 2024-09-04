Зеленский считает, что Кулебе "не хватает энергии для продвижения поставок оружия", – Суспильне

Владимир Зеленский, во время заседания фракции "Слуги народа" 4 сентября, объяснил причину отставки Дмитрия Кулебы с должности. По словам президента главе МИД "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия" среди партнеров.

Об этом рассказали журналисты Суспильного со ссылкой на собеседника, который присутствовал на заседании фракции. Президент также объяснил своим однопартийцам и другие ротации в правительстве.

К теме Зеленский посетил заседание "Слуги народа": известны министры в обновленном Кабмине

Как Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве

Собеседник рассказал журналистам, что на встрече речь не шла о дальнейшем трудоустройстве экс-министра юстиции Дениса Малюськи после его отставки. В то же время Зеленский отметил, что тот сам давно хотел перейти на другую должность.

Президент, по словам источника, также выразил свое удовлетворение работой бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, предложив ей повышение, чтобы расширить ее возможности в правительстве.

Кроме того, украинский лидер обсудил создание нового "Министерства по вопросам возвращения украинцев". Однако, как сообщают источники, процесс отбора его руководства еще продолжается.

Почему еще Кулеба мог уйти в отставку

Журналисты The Telegraph отметил, что Дмитрий Кулеба мог уйти в отставку из-за того, что ему не удалось убедить союзников предоставить разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Ему было поручено убедить западных союзников Украины – главным образом США и Великобританию – предоставить разрешение на ракетные удары большой дальности внутри России. Недавно дипломат также возглавлял попытки получить дополнительные батареи ПВО Patriot. На прошлой неделе он обвинил нескольких неназванных союзников в невыполнении своих обещаний предоставить системы,

– говорится в материале.

В издании отмечают, что, вероятно, это было его основной задачей от Зеленского.

Интересно, что Верховная Рада на слушаниях 4 сентября "в срочном порядке отложила" увольнение министра иностранных дел. Как сообщал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, мотивов такого решения нет.