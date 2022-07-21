Отставка Драги – еще один сигнал, что Украине нужно ускоряться

Наша поддержка: премьер-министр Италии Марио Драги только что уволился, в том числе потому, что партии, которые до этого спонсировала россия, не поддержали его политику. Премьер-министр Британии Борис Джонсон уходит.

Во Франции Марин Ле Пен, которую спонсирует агрессор, получила значительное влияние в парламенте и будет делать много пакостей для Макрона.

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Хрупкий мир демократии

В США ожидаются mid-term elections с потенциальным значительным влиянием на состав Палаты представителей и, возможно, Сената.

Так построен несовершенный мир демократии – он очень хрупок (fragile). Уверен, что российская пропаганда использует рост инфляции в мире для разжигания недовольства граждан демократических стран, возможных социальных протестов, и это приведет к политическим изменениям.

Важно Коломойский снова станет патриотом и поможет пощупать на крепость крымский мост

Украина должна понять

Зло постарается разрушить наш мир, в том числе демократический мир. Нам нужно это понимать. И понимать, что наше окно возможностей очень узкое.

Надо ускоряться, прежде всего, с внутренними перестройками, чтобы становиться антихрупкими.

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