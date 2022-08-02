Скандал разгорается, – политолог предположил, есть ли след россии в отставке Драги

2 августа 2022 , 13:36
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Премьер-министр Италии Марио Драги все же ушел с поста. Те, кто станет новым главой правительства, повлияет не только на Италию, но и на Украину.

Политолог-международник Владимир Воля предположил, есть ли в отставке Драги влияние россии, поскольку европейское сообщество беспокоит возможность влияния страны-агрессора на эту избирательную кампанию. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, сейчас все зависит от того, как временное правительство справится с обеспечением потребителей газовыми контрактами.

Скандал в Италии разгорается

Вместе с тем уже несколько дней итальянская пресса говорит о политическом скандале – "руссо-гейт".

Справка. Речь идет о вероятном сговоре итальянских "правых" из партий "Лига" и "Вперед, Италия" с представителями посольства россии в Риме, который мог повлечь за собой падение правительства Марио Драги.

"Разговоры были, но доказать это пока невозможно. Скандал разгорается", – сказал Воля.

Он предположил, что это мог быть бывший премьер-министр Италии и давний союзник путина Сильвио Берлускони или лидер популистской партии "Лига" Маттео Сальвини.

Также политолог добавил, что собственно "путин играл и манипулировал" Берлускони, даже когда он был арестован. Кремлевский диктатор даже приезжал его посетить. В то время как Сальвини тоже мог бы рассчитывать на поддержку со стороны россии на выборах, считает эксперт.

Отставка Марио Драги: главное

  • 14 июля премьер Италии Марио Драги заявил, что он подает в отставку. Однако президент страны не согласовал ее.
  • Премьер объяснил свое решение тем, что поводом стал отказ одной из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" принять участие в голосовании в сенате по поводу доверия правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.
Стоит вспомнить. Подать в отставку Марио Драги призывали его противники. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил противников правительства в содействии власти миру путина, которому кризис в Италии сыграет на руку.
  • 20 июля состоялось заседание Сената Италии, на котором большинство выразило доверие правительству Драги. Однако, несмотря на это, премьер-министр не передумал и желает уйти с должности.
  • Драги 21 июля вторично передал президенту республики Серджо Матарелли прошение об отставке с поста главы правительства.
Автор: Аліна Оліховська