Скандал разгорается, – политолог предположил, есть ли след россии в отставке Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги все же ушел с поста. Те, кто станет новым главой правительства, повлияет не только на Италию, но и на Украину.

Политолог-международник Владимир Воля предположил, есть ли в отставке Драги влияние россии, поскольку европейское сообщество беспокоит возможность влияния страны-агрессора на эту избирательную кампанию. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, сейчас все зависит от того, как временное правительство справится с обеспечением потребителей газовыми контрактами.

Скандал в Италии разгорается

Вместе с тем уже несколько дней итальянская пресса говорит о политическом скандале – "руссо-гейт".

Речь идет о вероятном сговоре итальянских "правых" из партий "Лига" и "Вперед, Италия" с представителями посольства россии в Риме, который мог повлечь за собой падение правительства Марио Драги.

"Разговоры были, но доказать это пока невозможно. Скандал разгорается", – сказал Воля.

Он предположил, что это мог быть бывший премьер-министр Италии и давний союзник путина Сильвио Берлускони или лидер популистской партии "Лига" Маттео Сальвини.

Также политолог добавил, что собственно "путин играл и манипулировал" Берлускони, даже когда он был арестован. Кремлевский диктатор даже приезжал его посетить. В то время как Сальвини тоже мог бы рассчитывать на поддержку со стороны россии на выборах, считает эксперт.

Отставка Марио Драги: главное

14 июля премьер Италии Марио Драги заявил, что он подает в отставку. Однако президент страны не согласовал ее.

Премьер объяснил свое решение тем, что поводом стал отказ одной из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" принять участие в голосовании в сенате по поводу доверия правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.

20 июля состоялось заседание Сената Италии, на котором большинство выразило доверие правительству Драги. Однако, несмотря на это, премьер-министр не передумал и желает уйти с должности.

Драги 21 июля вторично передал президенту республики Серджо Матарелли прошение об отставке с поста главы правительства.