Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, существуют различные варианты того, куда именно может уйти Федоров со своей командой. Но не стоит исключать вариант, что он все же останется на посту министра обороны.

Куда может уйти Федоров?

По словам Фесенко, с приходом Федорова активно развивалось производство военных беспилотников. Поэтому не стоит исключать вариант, при котором он возглавит "Укроборонпром", где недавно ушел в отставку генеральный директор из-за российского удара по складу боеприпасов в Вишневом.

Впрочем, вероятно, Федоров захочет и в дальнейшем влиять на оборонную политику. Поэтому можно предположить, что он даже станет новым секретарем СНБО, где сейчас работает Рустем Умеров.

Ходили слухи, что Умеров может перейти в Офис президента или стать спецпереговорщиком. Сейчас он как раз сосредоточен на переговорных процессах. Федоров вполне мог бы стать секретарем СНБО, где необходимо координировать политику государства в сфере национальной безопасности и обороны. Важно, чтобы здесь была поддержка президента и все это чувствовали. Если нет, то уже были такие должности "свадебных генералов",

– сказал Фесенко.

Куда дальше может пойти Федоров: смотрите видео 24 Канала

Конечно, Федоров может вернуться на пост министра обороны. Теоретически это возможно, но это может восприниматься как поражение Зеленского. И вряд ли президент сейчас стремится именно к такому варианту.

Можно было бы предоставить Федорову должность вице-премьера, который бы координировал оборонные вопросы и силовые органы. Это вариант, но правительство уже назначено. Теоретически возможно ввести еще одну должность. Кабмин может сделать это своим решением,

– отметил Фесенко.