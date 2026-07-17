Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, є різні варіанти, куди саме може піти Федоров з командою. Але не варто відкидати варіант, що він все ж залишиться на посаді міністра оборони.

Куди може піти Федоров?

За словами Фесенка, з приходом Федорова посилено розвивалося виробництво військових безпілотників. Тому не варто відкидати варіант, за якого він очолить Укроборонпром, де нещодавно пішов у відставку генеральний директор через російський удар по складу боєприпасів у Вишневому.

Утім, ймовірно, Федоров захоче й надалі впливати на оборонну політику. Тому можна припустити, що він навіть стане новим секретарем РНБО, де зараз працює Рустем Умєров.

Були чутки, що Умєров може перейти в Офіс Президента або стати спецперемовником. Зараз він якраз зосереджений на переговорних процесах. Федоров цілком міг би стати секретарем РНБО, де потрібно координувати політику держави у сфері національної безпеки та оборони. Важливо, щоб тут була підтримка президента і всі це відчували. Якщо ні, то вже були такі посади "весільних генералів",

– сказав Фесенко.

Куди далі може піти Федоров: дивіться відео 24 Каналу

Звісно, Федоров може повернутися на посаду міністра оборони. Теоретично це можливо, але це може сприйматися як поразка Зеленського. І навряд чи президент зараз прагне саме такого варіанту.

Можна було б Федорову надати посаду віцепрем'єра, який би координував оборонні питання та силові органи. Це варіант, але уряд вже призначений. Теоретично можливо ввести ще одну посаду. Кабмін може зробити таке своїм рішенням,

– зауважив Фесенко.