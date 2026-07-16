Военный честно сказал, как он относится к отставке Федорова

Михаил Федоров занимал пост министра обороны Украины сравнительно недолго – 6 месяцев. Однако даже за этот период он добился хороших результатов.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что Федоров приложил усилия и продемонстрировал более чем успешные результаты за время своей работы.

Почему выделился Федоров?

По словам Ткачука, на сегодняшнем брифинге Федоров рассказал о тех вещах, которые хорошо знакомы украинским военным. Речь идет и о корпусах, и о распределении мобилизованных, и об обеспечении и т. д.

Вопрос не в том, был ли он идеальным или нет. Он попробовал и действительно пытался что-то сделать. Благодаря работе Федорова и его команды мы впервые публично услышали о сроках службы, новых контрактах и т. д.,

– отметил Ткачук.

Военный оценил работу Федорова: смотрите видео 24 Канала

Бесспорно, в Украине ощутима инерция "совка". Однако стоит понимать, что есть люди, готовые работать на перемены. Это касается как военных, так и гражданских. В частности, и самого Федорова, которому стоило бы дать больше времени на этой должности.

Хочу выразить сочувствие президенту, ведь у него сложная миссия. Он берет на себя всю политическую ответственность, ведь министр обороны – его прерогатива. Ничего не имею против Игоря Клименко. У меня много соратников из "Азова" и "Хартии", которые хорошо отзываются о его работе. Наверное, стоило бы дать Федорову больше времени на этой должности. Но сейчас принято такое решение,

– отметил Ткачук.