В россии так не уходят с должности – там "выпадают" из окон, – эксперт об отставке кадырова

Приспешник путина кадыров объявил, что хочет уйти в отставку. Похоже, он что-то чувствует и хочет "переобуться" или просто убежать.

Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Такие заявления от кадырова раздаются не в первый раз, но на этот раз кремль, похоже, нашел ему другую работу.

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В россии просто так не уходят с должности

Клочок рассказал, что в россии просто так не уходят с должности. Там "выпадают" из окна, например с вице-президентом "Лукойла".

У него там голова закружилась, он курил, упал,

– отметил политический эксперт.

По его словам, это довольно странная ситуация. И похоже, кадыров, просто боится такого же участия.

Кадыров исчерпал себя

Политический эксперт добавил, что кадыров, вероятно, исчерпал себя. Он прямо говорит о своей отставке, это заявление не может быть трактовано двусмысленно.

"Я не исключаю того, что ему путин ставят дополнительные цели по мобилизации кадыровцев в Украину, чтобы они выполняли свои функции. Или ТикТок войск, или загонов. Мобилизированные российские военнослужащие и контрактники жалуются, что кадыровцы не дают им отступать, а стреляют в спины" ,

– заметил Клочок.

Кадыров захотел тихо уйти

По его мнению, кадыров захотел тихо уйти, потому что не все складывается так, как хотел путин. За последние 4 дня, по статистике Генерального штаба ВСУ, уничтожены 2 тысячи оккупантов, примерно 100 единиц техники.

Это свидетельствует о том, что сегодня действительно что-то происходит на Юге,

– подчеркнул политический эксперт.

Клочок об отставке кадырова: смотрите видео

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