В россии так не уходят с должности – там "выпадают" из окон, – эксперт об отставке кадырова
Приспешник путина кадыров объявил, что хочет уйти в отставку. Похоже, он что-то чувствует и хочет "переобуться" или просто убежать.
Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Такие заявления от кадырова раздаются не в первый раз, но на этот раз кремль, похоже, нашел ему другую работу.
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В россии просто так не уходят с должности
Клочок рассказал, что в россии просто так не уходят с должности. Там "выпадают" из окна, например с вице-президентом "Лукойла".
У него там голова закружилась, он курил, упал,
– отметил политический эксперт.
По его словам, это довольно странная ситуация. И похоже, кадыров, просто боится такого же участия.
Кадыров исчерпал себя
Политический эксперт добавил, что кадыров, вероятно, исчерпал себя. Он прямо говорит о своей отставке, это заявление не может быть трактовано двусмысленно.
"Я не исключаю того, что ему путин ставят дополнительные цели по мобилизации кадыровцев в Украину, чтобы они выполняли свои функции. Или ТикТок войск, или загонов. Мобилизированные российские военнослужащие и контрактники жалуются, что кадыровцы не дают им отступать, а стреляют в спины" ,
– заметил Клочок.
Кадыров захотел тихо уйти
По его мнению, кадыров захотел тихо уйти, потому что не все складывается так, как хотел путин. За последние 4 дня, по статистике Генерального штаба ВСУ, уничтожены 2 тысячи оккупантов, примерно 100 единиц техники.
Это свидетельствует о том, что сегодня действительно что-то происходит на Юге,
– подчеркнул политический эксперт.
Клочок об отставке кадырова: смотрите видео
Кадыров и кадыровцы: последние новости
- СБУ и Офис Генерального прокурора Украины сообщили, что кадыров лично отдавал приказы совершать военные преступления в Украине. Его приспешники действовали в Киевской, Донецкой и Луганской областях.
- В Чечне пытаются сформировать новый полк кадыровцев. Но мужчины массово отказываются в него вступать и идти воевать в Украину, несмотря на то, что это единственная возможность заработать.
- Кадыровцы пытаются наступать возле Зайцевого и Майорска. Там продолжаются бои.