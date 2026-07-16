Сильный и профессиональный министр, – Корецкий о Клименко и его работе в МВД

Сергей Корецкий высказался об Игоре Клименко. Премьер-министр Украины заявил, что высоко оценивает работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя.

Об этом Сергей Корецкий заявил во время выступления в Верховной Раде 16 июля, отвечая на вопрос о возможной смене министра обороны.

Как отзывался Корецкий о Клименко и МВД?

По словам Корецкого, он имел возможность непосредственно наблюдать за работой МВД в течение отопительного сезона, когда почти ежедневно участвовал в селекторных совещаниях под председательством президента или тогдашнего премьер-министра.

Я крайне высоко оцениваю работу Министерства и лично министра внутренних дел Игоря Клименко. Я считаю, что он сильный, профессиональный, четкий и результативный министр,

– сказал Корецкий.

В то же время премьер подчеркнул, что выдвижение кандидатуры на должность министра обороны относится к исключительной компетенции президента Украины.

Кроме того, Корецкий заявил, что его правительство сможет стать "правительством обороны", поскольку для этого есть желание, внутренняя необходимость и сплоченность команды.

Напомним, Игоря Клименко рассматривали как одного из кандидатов на пост министра обороны Украины. Владимир Зеленский заявил, что у Клименко "есть потенциал обеспечить поставки и устранить позорные моменты "бусификации"".

По состоянию на 16 июля Верховная Рада не избрала министра обороны, поскольку не получила представления от президента. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщал, что, согласно данным его источников, Клименко пока отказывается идти в министры обороны.

После избрания нового министра внутренних дел Украины 16 июля Игорь Клименко лишился своей должности.