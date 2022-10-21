Лиз Трасс покинула пост премьера Великобритании: какие настроения царят в стране

Британская премьер Лиз Трасс подала в отставку с занимаемой должности. Поэтому в стране снова пройдут выборы лидера партии, который автоматически станет новым премьер-министром.

Об этом 24 каналу рассказал журналист "Голоса Америки" из Лондона Богдан Цюпин. Он отметил, что в ситуации энергетического и экономического кризиса Британия снова будет находиться в избирательном водовороте.

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Какие настроения царят в Британии из-за отставки Лиз Трасс

Цюпин отметил, что для многих людей является неприятной неожиданностью то, что у Великобритании уже длительное время нет устойчивого правительства.

Я думаю, что многим людям это нежелательно. Особенно в ситуации, в которой мы имеем дело фактически с энергетическим и экономическим кризисом, когда надо решать, как помогать Украине, как находить на это средства и способы для более эффективной помощи,

– сказал журналист "Голоса Америки".

Он отметил, что в этой ситуации страна снова будет находиться в избирательном омуте, хотя это не всеобщие выборы. Речь идет о выборах лидера партии, который автоматически станет премьер-министром. Ведь Консервативная партия и дальше имеет решающее большинство в парламенте, поэтому имеет право формировать правительство.

В то же время, по словам журналиста, многие надеются, что к власти придут люди с лучшими идеями относительно того, как решать проблемы Великобритании.

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Какие проблемы стоят наиболее остро в Британии

Цюпин напомнил, что в сентябре Лиз Трасс и министр финансов Великобритании обнародовали свой амбициозный финансовый план. Он заключался, с одной стороны, в том, что людям будут помогать, например, оплачивать счета за энергию. Потому что в Британии очень выросли цены на газ и электроэнергию, как и во многих странах Европы.

Но проблема в том, что в этом самом пакете, где правительство заявило, что будет тратить огромные средства на субсидии, а поскольку Лиз Трасс ярый консерватор, то она одновременно отметила, что будет сокращать налоги,

– отметил журналист.

То есть, объяснил он, получилось так, что, с одной стороны, расходы правительства увеличиваются, а поступления – теоретически должны были уменьшиться. И депутаты в Консервативной партии фактически взбунтовались. Они заявили, что представленный Лиз Трасс план фактически обвалил фунт, создал еще большую экономическую проблему в Британии и лишили ее права дальше руководить правительством.

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