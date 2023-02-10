Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Об отставке премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы стало известно 10 февраля.

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Премьер подчеркнула, что сейчас Молдова вступает в новый этап, приоритетом которого является безопасность страны. Президент Молдовы Майя Санду уже выдвинула кандидатуру Дорина Речана на должность премьер-министра страны. Речан является советником Санду по вопросам обороны и нацбезопасности.

Молдова не может чувствовать себя безопасно

По словам Краева, упор на усиление обороны – очень важное решение для Молдовы. Эксперт-международник считает, что такие действия Санду вдохновят другие страны активнее заботиться о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны России.

Обстрелы 10 февраля и все предыдущие ситуации показали, что Молдова не может чувствовать себя полностью безопасно,

– отметил Краев.

Он добавил, что власти страны не могут полностью гарантировать, что ее территории и воздушному пространству, а также ее независимости, суверенитету и территориальной целостности ничего не будет угрожать.

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Переориентация на оборону – важный шаг

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" подчеркнул, что переориентация на оборону – очень правильный и своевременный шаг для Молдовы.

"Надеюсь, что в результате этих изменений мы увидим гораздо более решительную позицию Молдовы как по противостоянию российской агрессии, так и по решению внутренних вопросов, касающихся безопасности", – сказал Краев.

Обратите внимание! По закону Молдовы, президент страны теперь должна подписать указ о роспуске Кабмина. Старое правительство будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не принесут присягу новые члены Кабмина.

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