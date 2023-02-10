Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Об отставке премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы стало известно 10 февраля.
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Премьер подчеркнула, что сейчас Молдова вступает в новый этап, приоритетом которого является безопасность страны. Президент Молдовы Майя Санду уже выдвинула кандидатуру Дорина Речана на должность премьер-министра страны. Речан является советником Санду по вопросам обороны и нацбезопасности.
Молдова не может чувствовать себя безопасно
По словам Краева, упор на усиление обороны – очень важное решение для Молдовы. Эксперт-международник считает, что такие действия Санду вдохновят другие страны активнее заботиться о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны России.
Обстрелы 10 февраля и все предыдущие ситуации показали, что Молдова не может чувствовать себя полностью безопасно,
– отметил Краев.
Он добавил, что власти страны не могут полностью гарантировать, что ее территории и воздушному пространству, а также ее независимости, суверенитету и территориальной целостности ничего не будет угрожать.
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Переориентация на оборону – важный шаг
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" подчеркнул, что переориентация на оборону – очень правильный и своевременный шаг для Молдовы.
"Надеюсь, что в результате этих изменений мы увидим гораздо более решительную позицию Молдовы как по противостоянию российской агрессии, так и по решению внутренних вопросов, касающихся безопасности", – сказал Краев.
Угроза для Молдовы со стороны России: главное
- Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, 10 февраля 2 российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдовой. В минобороны Молдовы подтвердили пролет российской ракеты.
- Из-за этого министр иностранных дел Николае Попеску срочно вызвал посла России в Молдове Олега Васнецова.
- Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. Президент Украины отметил, что украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову". Украина передала подробный российский план руководству Молдовы.