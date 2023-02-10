Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Про відставку прем'єр-міністерки Молдови Наталії Гаврилиці стало відомо 10 лютого.
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Прем'єрка наголосила, що зараз Молдова вступає у новий етап, пріоритетом якого є безпека країни. Президентка Молдови Майя Санду вже висунула кандидатуру Доріна Речана на посаду прем'єр-міністра країни. Речан є радником Санду з питань оборони та нацбезпеки.
Молдова не може почуватися безпечно
За словами Краєва, акцент на посиленні оборони – дуже важливе рішення для Молдови. Експерт-міжнародник вважає, що такі дії Санду надихнуть інші країни активніше дбати про власну безпеку на тлі загрози з боку Росії.
Обстріли 10 лютого та всі попередні ситуації засвідчили, що Молдова не може почуватися повністю безпечно,
– зазначив Краєв.
Він додав, що влада країни не може повністю гарантувати, що її території та повітряному простору, а також її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності нічого не буде загрожувати.
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Переорієнтація на оборону – важливий крок
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" наголосив, що переорієнтація на оборону є дуже правильним і своєчасним кроком для Молдови.
"Сподіваюся, що у результаті цих змін ми побачимо набагато рішучішу позицію Молдови як щодо протистояння російській агресії, так і щодо розв'язання внутрішніх питань, які стосуються безпеки", – сказав Краєв.
Загроза для Молдови з боку Росії: головне
- Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 10 лютого 2 російські крилаті ракети "Калібр" перетнули державний кордон України з Республікою Молдовою. У міноборони Молдови підтвердили проліт російської ракети.
- Через цей факт міністр закордонних справ Ніколає Попеску терміново викликав посла Росії в Молдові Олега Васнєцова.
- Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Президент України зазначив, що українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову". Україна передала детальний російський план керівництву Молдови.