Нам нужны быстрые решения, – у Зеленского прокомментировали отставку правительства Свириденко

В Украине будут внедрены изменения правительства. В частности, в отставку уходит премьер-министр Юлия Свириденко. Соответствующее заявление уже поступило в Верховную Раду.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала, комментируя отставку Свириденко, подчеркнул, что никакого внешнего (со стороны партнеров Украины) вмешательства или давления на решение украинского лидера о перезагрузке правительства нет.

Отставка правительства: какие требования выдвигает президент?

Советник ОПУ пояснил, что сейчас украинский президент говорит о необходимости соответствия правительства сегодняшнему этапу войны. По его словам, нужна несколько иная политическая атмосфера: больше скорости и давления на партнеров.

Не ждать того, о чем мы договорились на уровне президента и главы другой страны. Затем долгие логистика, поставки, создание совместных предприятий. Зеленский хочет, чтобы все происходило очень быстро. У нас нет времени, учитывая тот тип войны, который ведет Россия. А она сегодня наращивает только один элемент – это удары по гражданскому населению. Поэтому президент хочет быстрых решений на самом высоком политическом уровне,

– пояснил Подоляк.

Среди целей – наладить оперативную логистику. Советник ОПУ отметил, что когда партнеры начинают работать медленнее по ряду вопросов, то следует оказывать на них давление, чтобы определенные шаги предпринимались быстрее. Подоляк подчеркнул, что у Украины сложились комфортные отношения с Европой, принимаются коллективные решения о поддержке военной и социальной сфер нашего государства. Кроме того, создаются отдельные логистические коалиции.

Для нас ключевой вопрос – это защита неба, противоракетные системы (Patriot) и ракеты к ним. Большое количество стран (9) объединились, чтобы ускорить логистические и юридические процедуры, чтобы все происходило оперативнее: чтобы было четко понятно, какие лицензии, какие будут совместные предприятия, какой объем инвестиций и в какие сроки они будут поступать. Именно этим всем, в частности, должно заниматься правительство,

– заявил Подоляк.

Параллельно с этим для Украины открывается второй кластер переговоров о ее вступлении в Европейский Союз. Как отметил советник ОПУ, в рамках этих переговоров (всего 6 кластеров) будут обсуждаться проблемные вопросы, потребуется принятие ряда решений.

Подводя итог, Подоляк отметил, что главное, что сейчас нужно украинскому президенту – это готовность правительства к вызовам, стоящим в преддверии зимнего отопительного сезона, а также другие форматы реализации субъектности Украины в отношениях с партнерами.

Полное интервью Михаила Подоляка: смотрите в видео