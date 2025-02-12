Политический кризис в Румынии: почему президент ушел в отставку и как это повлияет на Украину

10 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку, опередив парламент, который хотел объявить ему импичмент.

"Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния войдет в кризис", – заявил он, покидая пост президента.

Поэтому 24 Канал пообщался с политологами, чтобы выяснить насколько критическая ситуация сейчас в стране и скажется ли отставка и смена лидера страны на отношениях между Румынией и Украиной.

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"Демократия в Румынии упала"

После заявления Йоханниса об отставке, кандидат в президенты Элени Ласкони заявила, что пока президент был у власти – демократия в стране упала. Также политик выразила обеспокоенность относительно российского вмешательства в президентские выборы, отметив, что бывший президент был "оторван от реальности".

Элени Ласкони Кандидат в президенты Румынии и председатель партии Союз спасения Румынии (USR) Она (отставка Йоханниса – 24 Канал) также не дает нам ответов на вопросы, которые мучают эту страну уже два месяца: почему отменили выборы, как нам защититься от российских игр, кто защищает нас от манипуляций, можем ли мы гарантировать безопасность следующих выборов?

Напомним! Накануне 2 тура президентских выборов, Конституционный суд аннулировал результаты голосования и перезапустил избирательный процесс с самого начала. Причиной стало иностранное вмешательство, а именно России. Новые президентские выборы должны состояться весной 2025 года.



Также перед отставкой Йоханнис наградил судей КС, которые аннулировали результаты выборов, орденом, что вызвало недовольство среди общества.

Сопрезиденты Центра демократии и надлежащего управления Разван Петри и Влад Адамеску во время разговора с 24 Каналом заметили, что Клаус Йоханнис покидает пост с одними из худших рейтингов в истории, поэтому его уход приветствовало общество в целом, а не только ультраправые экстремисты.

Разван Петри Сопрезидент Центра демократии и надлежащего управления По общему мнению, он должен был бы уйти в отставку в декабре 2024 года, в конце своего конституционного срока полномочий, и позволить председателю Сената временно исполнять обязанности президента. Хотя пребывание Йоханниса в должности было одобрено Конституционным судом, это было воспринято как злоупотребление властью, и этому не хватало народной легитимности.

Антиукраинская риторика

Что касается общей оценки его двух сроков (длились 10 лет), то несмотря на проевропейский и пронатовский курс и проукраинскую риторику, гражданское общество приписывает к его неудачам внутреннюю политику – рост ультраправого и евроскептического экстремизма и, конечно, практически приход к власти Келина Джорджеску.

Влад Адамеску Сопрезидент Центра демократии и надлежащего управления Например, он имел обычно тесные отношения с мощной румынской разведкой и службой безопасности, редко появлялся на публике (за 10 лет на посту президента Йоханнис дал только одно интервью) и не объяснял широкой общественности свои действия или действия страны. Его последний срок был окутан тайной и постоянным отказом от общения и объяснения своих действий.

Также политолог отмечает, что румыны так и не услышали от президента и других органов государственной власти, почему помощь Украине соответствует их национальным интересам, а военная помощь Украине была засекречена. Все это лишь способствовало тому, что румынская общественность стала более склонной к теориям заговора и антиукраинской риторике.

Отсутствие объяснений по отмене результатов выборов

Адамеску и Петри отмечают, что Клаус Йоханнис не предоставил никаких объяснений относительно прошлогоднего решения Конституционного суда об отмене президентских выборов.

Это решение основывалось на рассекреченных документах, собранных главными спецслужбами. Однако точный уровень иностранного вмешательства в выборы так и не был выяснен. Йоханнис, как президент Высшего совета национальной обороны, который также отвечает за работу разведывательных служб, был обязан представить все имеющиеся доказательства и обосновать это решение,

– считают они.

Заметьте! Йоханнис был главным архитектором коалиции между его собственными правоцентристскими национал-либералами (PNL) и левоцентристскими социал-демократами (PSD), которая вызвала много критики в адрес коррумпированной "системы" (Йоханнис + PSD + PNL + разведывательные органы). Кроме того, борьба с коррупцией была полностью прекращена, особенно во время его второго срока.

Повлияет ли отставка Йоханниса на отношения между Украиной и Румынией

Отставка Йоханниса не имеет немедленного и важного влияния на политическую сцену, считают румынские политологи. Населением его отставка воспринимается как давно назревшая, и не имеет успокаивающего эффекта на общественное напряжение, которое вспыхнуло во время отмененного прошлогоднего избирательного процесса.

В то же время его отставка устранит символическую мишень народного разочарования политической элитой и может рассматриваться как небольшая победа, учитывая, что ни один другой политик высокого уровня не ушел в отставку после победы правых экстремистов на президентских и парламентских выборах в прошлом году.

Интересно! Исключением является лишь бывший кандидат в президенты и премьер-министр Николае Чуке.

В то же время отставка имеет влияние на международный имидж Румынии, поскольку как среди союзников, так и среди инвесторов сложилось впечатление, что политический кризис, который начался в прошлом году, переходит в другую фазу.

Учитывая, что Румыния получит рейтинг страны от двух важных фирм (Fitch и Moodys в феврале и марте) в разгар неопределенности относительно того, как правительство управляет экономикой, можно ожидать, что длительный политический кризис будет способствовать снижению рейтинга Румынии и, как следствие, дальнейшему снижению доверия инвесторов и шансов на экономическое восстановление страны,

– объясняет Разван Петри.

Влад Адамеску добавляет, что отношения между Румынией и Украиной не претерпят значительных изменений. Ведь временный президент Илья Боложан – член правоцентристской Национал-либеральной партии, которая является частью проевропейской правящей коалиции.

В общем, Боложан является проевропейским и пронатовским центристом. Он осудил неоправданное и незаконное вторжение России в Украину и, как ожидается, будет придерживаться той же линии, что и бывший президент. Он также осудил пророссийскую риторику экстремистского кандидата, победившего в первом туре президентских выборов прошлого года, Келина Джорджеску,

– отмечает он.

Справочно: после отставки действующего президента полномочия президента до проведения выборов будет выполнять спикер Сената председатель Либеральной партии Илья Боложан. Это 11 февраля одобрил Конституционный суд, поэтому Боложан вышел из партии и официально станет временным главой государства с 12 февраля.

Скажется ли отставка на предстоящих президентских выборах

4 мая в Румынии состоится первый тур президентских выборов, а 18 мая население выберет лидера страны среди кандидатов, которые наберут большинство голосов избирателей. Поэтому определенно не может не возникнуть логичный вопрос: как отставка президента может повлиять на ход предстоящих выборов? В частности, какие шансы на победу у будущего исполняющего обязанности главы государства Илья Боложан.

По мнению Адамеску и Петри, отставка Клауса Йоханниса может замедлить рост популярности ультраправых экстремистов на выборах, поскольку его отставка была одним из их главных требований. Однако тот факт, что он ушел в отставку сейчас, после того, как ультраправые партии начали процедуру импичмента, будет воспринят ими как большая победа.

Новый исполняющий обязанности президента (с 12 ноября) Илья Боложан может выиграть на выборах, если решит баллотироваться на пост президента в мае. Правящая коалиция PSD/PNL/UDMR уже имеет кандидата в президенты Крина Антонеску, но межпартийная борьба может привести к тому, что кандидатура Антонеску может быть снята, а PSD и PNL выдвинут отдельных кандидатов,

– считают они.

Но важно подчеркнуть, что и Боложан, и Антонеску имеют проевропейские и проукраинские взгляды, хотя Антонеску и стал более консервативным в некоторых вопросах за последние несколько месяцев, пытаясь привлечь внимание избирателей Джорджеску.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.