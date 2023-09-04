Такую должность нельзя отвергать, ведь у политика есть для этого все, что нужно. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок, выделив умение Резникова договариваться с людьми, его глубокие знания из разных сфер и безупречный английский.

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Может договориться с кем-либо

С уже бывшим министром обороны связано немало коррупционных скандалов, многие из которых произошли во время полномасштабной войны, но аналитик считает, что для международной дипломатии они не имеют большого значения.

Все будут учитывать решения, вынесенные судом, а их нет, как и уголовных производств в отношении Резникова,

– сказал руководитель аналитического центра "Башня".

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Клочок добавил, что Резников очень мощный в переговорных процессах и умеет договариваться практически со всеми людьми. В качестве примера он напомнил о работе Резникова сначала в штабе Виктора Ющенко, далее его политическую карьеру в Европейской партии Украины, впоследствии экс-министр работал в Киевском горсовете вместе с Кличко, а последние годы в команде Зеленского.

Это подтверждает, что Резников умеет договариваться и профессионально строит свою карьеру.

"У него совершенный английский, глубокие знания во всех сферах, достаточная материальная и умственная база, чтобы двигаться дальше политической карьерой. Несмотря на все скандалы, он имеет достаточно профессионального опыта, чтобы претендовать на такую должность", – отметил Валерий Клочок.

Вероятное назначение послом

Хотя многие дипломаты будут утверждать, что Резников не подходит на такую должность, Валерий Клочок с этим не согласился.

Тренды в дипломатической и международной службе меняются, поэтому я не исключаю этого назначения. Не вижу, что этот факт может сделать хуже или лучше для Украины в плане поддержки нашего государства Великобританией,

– подчеркнул руководитель аналитического центра "Башня".

Независимо, какой посол будет в Великобритании, эта страна, как и весь мир, будут продолжать нам помогать и делать это до тех пор, пока потребуется. В нашей победе заинтересованы все.

Сегодня мы имеем кардинально иную ситуацию по сравнению с той, что была в марте 2022 года, поэтому любому послу в Великобритании будет работать легко и с этим не будет проблем,

– подытожил Клочок.

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