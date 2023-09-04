Таку посаду не можна відкидати, адже політик має для цього все, що потрібно. Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок, виокремивши вміння Резнікова домовлятися з людьми, його глибокі знання з різних сфер і бездоганну англійську.

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Може домовитися будь з ким

З уже колишнім міністром оборони пов'язано чимало корупційних скандалів, багато з яких трапились під час повномасштабної війни, але аналітик вважає, що для міжнародної дипломатії вони не мають великого значення.

Усі зважатимуть на рішення, які виніс суд, а їх немає, як і кримінальних проваджень щодо Резнікова,

– сказав керівник аналітичного центру "Вежа".

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Клочок додав, що Резніков дуже потужний у переговорних процесах та вміє домовлятися практично з усіма людьми. Як приклад, він нагадав про роботу Резнікова спершу у штабі Віктора Ющенка, далі його політичну кар’єру в Європейській партії України, згодом ексміністр працював у Київській міськраді разом із Кличком, а останні роки в команді Зеленського.

Це підтверджує, що Резніков вміє домовлятися і професійно будує свою кар'єру.

"У нього досконала англійська, глибокі знання в усіх сферах, достатня матеріальна й розумова база, щоб рухатися далі політичною кар’єрою. Попри всі скандали він має достатньо професійного досвіду, щоб претендувати на таку посаду", – зауважив Валерій Клочок.

Ймовірне призначення послом

Хоч багато дипломатів будуть стверджувати, що Резніков не підходить на таку посаду, Валерій Клочок з цим не погодився.

Тренди у дипломатичній і міжнародній службі змінюються, тому я не відкидаю цього призначення. Не бачу, що цей факт може стати гіршим чи кращим для України в плані підтримки нашої держави Великою Британією,

– підкреслив керівник аналітичного центру "Вежа".

Незалежно, який посол буде у Великій Британії, ця країна, як і весь світ продовжуватимуть нам допомагати й робитимуть це доти, доки буде потрібно. У нашій перемозі зацікавлені всі.

Сьогодні ми маємо кардинально іншу ситуацію порівняно з тією, що була в березні 2022 року, тому будь-якому послу у Великій Британії працюватиметься легко й з цим не буде проблем,

– підсумував Клочок.

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