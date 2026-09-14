Это будет ключевым: нардеп раскрыл, что будет требовать Верховная Рада после увольнения Кравченко

Увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко может стать переломным моментом для всей правоохранительной системы Украины. После громких событий в парламенте готовятся не только к кадровым решениям, но и к изменению самих правил игры. Впрочем, главная интрига заключается в том, хватит ли политической воли для принятия новых решений.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в эфире 24 Канала отметил, что парламенту следует не просто отправить в отставку Руслана Кравченко, но и покончить со старой системой кадровых назначений. Парламентарий подчеркнул, что фракция будет требовать включения в повестку дня законопроекта о конкурсном отборе кандидатов на эту должность.

Что предусматривает законопроект о конкурсном отборе?

По словам нардепа, ночное пересечение границы Кравченко (сообщил, что отправился в командировку) напоминает попытку скрыться от расследования. А его потуги объявить незаконные, по его словам, подозрения руководству антикоррупционных органов (в частности, он подписал подозрение руководителю НАБУ Кривоносу) являются прямым основанием для проведения проверки по факту злоупотребления служебным положением, ведь на данный момент он по-прежнему является действующим генеральным прокурором. Представление президента о его отставке Рада планирует рассмотреть 15 сентября.

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Юрчишин отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 15343, соавтором которого он является. Документ предусматривает прозрачный конкурсный отбор кандидатов, в ходе которого будут проверяться их добросовестность, профессионализм и независимость перед тем, как представлять списки на рассмотрение президенту. Он констатировал, что сегодня выбирают не лучших специалистов, а тех, кто более лоялен.

Вопрос только в том, кто именно попадет на стол президента, то есть какие кандидатуры. Мы, как фракция, будем требовать сегодня на Раде внесения нашего законопроекта в повестку дня. Это не только наше требование, но и условие финансового сотрудничества с нашими международными партнерами,

– подчеркнул Юрчишин.

Анализ действий генпрокурора и планы Верховной Рады: смотрите видео

Каковы шансы на изменение системы и дальнейшие шаги?

Депутат подчеркнул, что даже после принятия закона процедура назначения будет соответствовать Конституции Украины, ведь окончательную кандидатуру будет выдвигать глава государства. Однако конкурсный механизм позволит гарантировать, что в список претендентов попадут только достойные специалисты.

Я думаю, что шансы, особенно с учетом того, что сегодня сделал Кравченко, на то, что следующих кандидатов будут отбирать на прозрачном конкурсе, существенно возрастают. Очень важно, чтобы следующий генеральный прокурор (как в случае с НАБУ, БЭБ, САП) получил полностью независимое положение благодаря конкурсу,

– подчеркнул Юрчишин.

Напомним, что в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Скандал вокруг главы ведомства обострился после его заявлений о подписании подозрения в адрес главы НАБУ и лица, близкого к руководителю САП. Антикоррупционные органы назвали это системной атакой на свою независимость.

Конфликт разгорелся после операции антикоррупционных органов под названием "Карфаген", в ходе которой была разоблачена преступная организация в Офисе генпрокурора. В НАБУ тогда сообщили, что она занималась прикрытием мошеннических кол-центров и получала неправомерную выгоду.