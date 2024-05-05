В МО прокомментировали, правдивы ли слухи об отставке Рустема Умерова

В Минобороны высказались относительно возможной отставки главы ведомства Рустема Умерова. Слухи об этом начали распространять в СМИ в начале мая.

Сам министр обороны в последнее время не делал громких заявлений, в то же время министерство активно. 4 мая там презентовали калькулятор для подсчета зарплаты военного, благодаря которому можно посчитать выплаты. А еще рассказали, сколько государство тратит на военных.

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В Минобороны ответили, собираются ли увольнять Умерова

Внутри министерства я не слышала разговоров об отставке Умерова. Он ходит на работу, все нормально, на месте. Поэтому нет таких разговоров,

– сказала советник заместителя министра обороны Украины Дана Яровая.

Она подчеркнула: такие слухи циркулируют около трех месяцев, но они не соответствуют действительности. Впрочем, в обществе потеряно доверие к МО после коммуникации об отставке Залужного.

Напомним, тогда на официальных страницах появился пост, который содержал буквально одну фразу: "Уважаемые журналисты, это неправда". Но что именно прокомментировали таким образом, в ведомстве не указали. Впоследствии все же стало известно, что Залужный уходит с должности главкома.

Именно поэтому Дана Яровая отметила: доверие к Минобороны подорвано. Там было много скандалов, а в стране идет война.

"Министерство обороны за эти более двух лет стало настолько токсичным местом, что все, что генерируется и что делается Министерством обороны, находится под серьезным вниманием общества. И это правильно, потому что самый большой бюджет у нас сейчас – это бюджет Министерства обороны. И столько историй негативных, сколько было за это время в Министерстве обороны, что будет очень сложно выйти хотя бы репутационно в ноль", – объяснила она.

И продолжила свою мысль: чтобы восстановить доверие общества, министерству придется поработать минимум два года.