Отставка шойгу: Фейгин ответил, решится ли путин сделать это публично
Британская разведка сообщала, что путин отстранил шойгу от командования войсками. Впрочем, публично он этого не сделает, потому что такое кадровое решение может негативно для россии повлиять на ход ее войны в Украине.
Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Ранее сообщалось, что на место шойгу претендует золотов, и между ними в кремле уже разгорелась настоящая война.
Интересно Не так далеко до капитуляции, – обозреватель предполагает, что шойгу мог "сам себя отстранить"
Шойгу действительно в немилости
Фейгин рассказал, что шойгу действительно в немилости у путина. Он не захватил Украину за 2-3 дня. Хотя действительно собирался это сделать.
Он присылал Резникову ультиматум. Впрочем, я не знаю, как Резников ему ответил. Наверное, судя по тому, что там люди креативные, могли ответить весело,
– отметил российский правозащитник.
Путин не принимает кадровые решения, если они будут иметь негативное влияние
Российский оппозиционный политик отметил, что путин не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход событий. В частности, публично министра обороны путин сейчас не будет менять.
"Сказать ему: "Слушай, поезжай на дачу и сиди там. Можешь иногда выступить на коллегиуме "Армия-2022", но не лезь". Это будет выгоднее, чем менять его сейчас", – подчеркнул Фейгин.
Он добавил, что это может вызвать волну вопросов в разных пабликах. У российского общества возникнет мнение, что что-то идет не так.
Кандидатура золотова
По словам российского правозащитника, претендующий на должность министра обороны золотов пишет с ошибками. Он едва окончил школу, а заявление о принятии на работу переписывал 4 раза.
Золотов после армии работал на АЗЛК, на конвейере стоял. Мозг практически ребенка,
– подчеркнул российский оппозиционный политик.
Фейгин рассказал, что потом золотов был охранником собчак, а впоследствии последовал за путиным. Он уже генерал, но человек без образования. Российский правозащитник не видит никакого смысла в том, чтобы менять "шило на мыло".
"Впрочем, не стоит пытаться понять их кадровые решения. Мы думаем рационально, а у них свой, понятный только им образ мышления. Поэтому может ли он сменить шойгу на золотова? Наверное, да. Но я даю на это 5%", – отметил он.
Российский правозащитник подытожил, что, скорее всего, путин дождется завершения "спецоперации" в каком бы виде и когда бы оно ни было, и только тогда отправит шойгу в отставку.
Фейгин ответил, решится ли путин публично отправить шойгу в отставку: смотрите видео
Отставка шойгу: что известно
- Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что отстранение шойгу действительно возможно. Это он убеждал путина, что украинские города сами будут сдаваться в оккупацию и он сможет решить все задачи без общей мобилизации.
- Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что шойгу не был отстранен от военного командования. Так это означало бы и поражение самого путина.
- Военный эксперт Игаль Левин сообщил, талантливых кадров на замену шойгу в россии нет. Отставка шойгу означает, что в кремле "штормит".