В "Слуге народа" ответили, проголосуют ли за отставку Смолия
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Поэтому теперь его должны рассмотреть в комитете по вопросам финансовой политики, после чего внести на рассмотрение в сессионный зал.
Хватит ли голосов у монобольшинства, чтобы уволить Смолия с должности, в комментарии 24 каналу рассказало руководство "Слуги народа".
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По их словам, хотя мнения в партии сейчас и разнятся, фракция готова поддержать увольнение, так как прежде всего это было решение самого Смолия.
Как отметила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, на Смолия никто не давил.
"Было зарегистрировано постановление одного из комитетов о том, чтобы вызвать на отчет господина Смолия. Его неоднократно приглашали на заседания совместных рабочих групп экономического комитета. Насколько я знаю, он не пришел. Поэтому мы бы очень не хотели, чтобы господин Смолий спутал парламентский контроль и политическое давление", – сказала Кравчук.
Между тем нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк не согласен с такой позицией и утверждает, что политическое давление все же было, и это может повлиять на сотрудничество с международными партнерами.
"Есть четкое заявление главы НБУ о системном политическом давлении – и я это подтверждаю как член профильного комитета – который осуществлялся властью, коалицией, Кабмином и Офисом Президента", – подчеркнул Железняк.
Отставка Смолия: кратко о главном
- Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Однако ранее он заявлял о намерении оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года. Нацбанк он возглавил в марте 2018 года.
- Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.
- В АП отреагировали на такие заявления и отметили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения Украины с МВФ. Нардеп выразил мнение, что существует прямая взаимосвязь между увольнением Смолия и траншами от МВФ, однако это не улучшит наши отношения с фондом.
- После заявления Смолия об отставке гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. По его мнению, власть в Украине действует противоположно тому, как это делают инвесторы.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первая заместительница – Екатерина Рожкова. Среди наиболее вероятных кандидатов на должность нового главы НБУ – Кирилл Шевченко, председатель правления "Укргазбанка".