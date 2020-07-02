Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Поэтому теперь его должны рассмотреть в комитете по вопросам финансовой политики, после чего внести на рассмотрение в сессионный зал.

Хватит ли голосов у монобольшинства, чтобы уволить Смолия с должности, в комментарии 24 каналу рассказало руководство "Слуги народа".

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По их словам, хотя мнения в партии сейчас и разнятся, фракция готова поддержать увольнение, так как прежде всего это было решение самого Смолия.

Как отметила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, на Смолия никто не давил.

"Было зарегистрировано постановление одного из комитетов о том, чтобы вызвать на отчет господина Смолия. Его неоднократно приглашали на заседания совместных рабочих групп экономического комитета. Насколько я знаю, он не пришел. Поэтому мы бы очень не хотели, чтобы господин Смолий спутал парламентский контроль и политическое давление", – сказала Кравчук.

Между тем нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк не согласен с такой позицией и утверждает, что политическое давление все же было, и это может повлиять на сотрудничество с международными партнерами.

"Есть четкое заявление главы НБУ о системном политическом давлении – и я это подтверждаю как член профильного комитета – который осуществлялся властью, коалицией, Кабмином и Офисом Президента", – подчеркнул Железняк.

Отставка Смолия: кратко о главном