Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення голови Нацбанку Якова Смолія. Відповідний документ з'явився на сайті парламенту. Тож тепер його мають розглянути у комітеті з питань фінансової політики, після чого внести на розгляд до сесійної зали.

Чи вистачить голосів у монобільшості, щоби звільнити Смолія з посади, в коментарі 24 каналу розповіло керівництво "Слуги народу".

Читайте також Як у фракції "слугам народу" радять коментувати відставку Смолія: документ

За їх словами, хоч думки в партії зараз і різняться, фракція готова підтримати звільнення, адже передовсім це було рішення самого Смолія.

Як зазначила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, на Смолія ніхто не тиснув.

"Була зареєстрована постанова одного з комітетів про те, щоб викликати на звіт пана Смолія. Його неодноразово запрошували на засідання спільних робочих груп економічного комітету. Наскільки я знаю, він не прийшов. Тому ми би дуже не хотіли, щоби пан Смолій сплутав парламентський контроль і політичний тиск", – сказала Кравчук.

Натомість нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк не погоджується з такою позицію і стверджує, що політичний тиск таки був, і це може вплинути на співпрацю з міжнародними партнерами.

"Є чітка заява голови НБУ про системний політичний тиск – і я це підтверджую як член профільного комітету – який здійснювався владою, коаліцією, Кабміном та Офісом Президента", – наголосив Железняк.

Відставка Смолія: коротко про головне