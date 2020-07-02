У "Слузі народу" відповіли, чи проголосують за відставку Смолія
Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення голови Нацбанку Якова Смолія. Відповідний документ з'явився на сайті парламенту. Тож тепер його мають розглянути у комітеті з питань фінансової політики, після чого внести на розгляд до сесійної зали.
Чи вистачить голосів у монобільшості, щоби звільнити Смолія з посади, в коментарі 24 каналу розповіло керівництво "Слуги народу".
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За їх словами, хоч думки в партії зараз і різняться, фракція готова підтримати звільнення, адже передовсім це було рішення самого Смолія.
Як зазначила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, на Смолія ніхто не тиснув.
"Була зареєстрована постанова одного з комітетів про те, щоб викликати на звіт пана Смолія. Його неодноразово запрошували на засідання спільних робочих груп економічного комітету. Наскільки я знаю, він не прийшов. Тому ми би дуже не хотіли, щоби пан Смолій сплутав парламентський контроль і політичний тиск", – сказала Кравчук.
Натомість нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк не погоджується з такою позицію і стверджує, що політичний тиск таки був, і це може вплинути на співпрацю з міжнародними партнерами.
"Є чітка заява голови НБУ про системний політичний тиск – і я це підтверджую як член профільного комітету – який здійснювався владою, коаліцією, Кабміном та Офісом Президента", – наголосив Железняк.
Відставка Смолія: коротко про головне
- Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Однак раніше він заявляв про намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Нацбанк він очолив в березні 2018 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.
- В ОП відреагували на такі заяви та зазначили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини України з МВФ. Нардеп висловив думку, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом.
- Після заяви Смолія про відставку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції в Україну. На його думку, влада в Україні діє протилежно тому, як це роблять інвестори.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова. Серед найбільш імовірних кандидатів на посаду нового голови НБУ – Кирило Шевченко, голова правління "Укргазбанку".