Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что отставка Майка Джонсона является очень невыгодной для Украины. При отсутствии спикера вопрос о помощи могут вообще не поставить на голосование.
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План республиканцев
Отставка спикера представителей США инициирована конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая входит в часть радикально настроенных республиканцев. Несмотря на это, давление на Майка Джонсона происходит и со стороны демократов относительно подписания пакета помощи Украине.
"Сейчас увеличивается давление со стороны демократов на спикера палаты представителей США Майка Джонсона. Ему предлагают или согласиться на пакет помощи Украине на 60 миллиардов, за который проголосовали в Сенате и тогда проблем не будет, или могут быть другие варианты. Но мы понимаем, что Майк Джонсон выполняет то, что ему говорит Трамп. Я не исключаю, что у него может быть идея заблокировать работу палаты представителей США вплоть до выборов", – прокомментировал Чаленко.
Недопустимая отставка для Украины
В случае отсутствия спикера палаты представителей США законопроект о помощи Украине вообще не смогут поставить на голосование.
Сейчас крайне важно не допустить отставки Майка Джонсона, чтобы он поставил на голосование сенатский пакет. В противном случае это еще больше заблокирует процесс оказания помощи Украине, ведь, я считаю, что переизбрание спикера будет фактически сорвано,
– подчеркнул политолог.
Если вопрос о помощи Украине не решится в ближайшее время, то это будет очень затяжной процесс.
"Палату представителей отзывают с каникул. Интересно по какому вопросу: исключительно о возможности отставки Майка Джонсона, или будут дальше поднимать тему Украины. Если это не решат, то будет классическая история, как в детском романе" – заметил политолог.
Выделение помощи Украине: последние новости
- Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект, который предусматривает помощь для Украины после Пасхи. Пасхальные праздники в США празднуют 31 марта. Также на вопрос журналиста о том, есть ли вероятность, что законопроект примут уже 9 апреля, американский чиновник ответил, что хотел бы, чтобы голосование состоялось "как можно скорее".
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что дальнейшие действия по принятию законопроекта о помощи Украине будут зависеть от решений, которые примет Конгресс Соединенных Штатов. По словам Остина, пока прогнозировать относительно помощи Украине от США достаточно сложно.
- В то же время глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла России в полномасштабной войне. Также добавил, что условия, в которых ведут бой украинские воины, являются чрезвычайно тяжелыми.