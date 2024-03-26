Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что отставка Майка Джонсона является очень невыгодной для Украины. При отсутствии спикера вопрос о помощи могут вообще не поставить на голосование.

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План республиканцев

Отставка спикера представителей США инициирована конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая входит в часть радикально настроенных республиканцев. Несмотря на это, давление на Майка Джонсона происходит и со стороны демократов относительно подписания пакета помощи Украине.

"Сейчас увеличивается давление со стороны демократов на спикера палаты представителей США Майка Джонсона. Ему предлагают или согласиться на пакет помощи Украине на 60 миллиардов, за который проголосовали в Сенате и тогда проблем не будет, или могут быть другие варианты. Но мы понимаем, что Майк Джонсон выполняет то, что ему говорит Трамп. Я не исключаю, что у него может быть идея заблокировать работу палаты представителей США вплоть до выборов", – прокомментировал Чаленко.

Недопустимая отставка для Украины

В случае отсутствия спикера палаты представителей США законопроект о помощи Украине вообще не смогут поставить на голосование.

Сейчас крайне важно не допустить отставки Майка Джонсона, чтобы он поставил на голосование сенатский пакет. В противном случае это еще больше заблокирует процесс оказания помощи Украине, ведь, я считаю, что переизбрание спикера будет фактически сорвано,

– подчеркнул политолог.

Если вопрос о помощи Украине не решится в ближайшее время, то это будет очень затяжной процесс.

"Палату представителей отзывают с каникул. Интересно по какому вопросу: исключительно о возможности отставки Майка Джонсона, или будут дальше поднимать тему Украины. Если это не решат, то будет классическая история, как в детском романе" – заметил политолог.

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