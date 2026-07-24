Решение не спонтанное: политолог проанализировал события, связанные с увольнением Сырского

Александр Сырский был отправлен в отставку, а его место занял Михаил Драпатый. Президент прислушался к требованиям участников митинга, которые хотели перемен в командовании армией.

Политолог Олег Лесной отметил в эфире 24 Канала, что все это время существовал соблазн пойти на поводу у быстрых решений. К счастью, этого не произошло, иначе угроза была бы большой.

Что еще не принято?

Президент провел серьезные консультации с военными, выслушал позиции разных сторон. Переговоры были довольно длительными, с некоторыми Владимир Зеленский встречался несколько раз.

Я считаю решение об отставке Сырского взвешенным. Оно было принято под давлением людей. Это факт, который нельзя отрицать, но я надеюсь, что давление было конструктивным и останется таковым в дальнейшем,

– подчеркнул Олег Лесной.

Следует понимать, что любой компромисс – это не всегда 100% результат того, о чем просишь. Поэтому сейчас нужно перейти в процедурную плоскость. Все изменения должны быть закреплены соответствующими указами, в соответствии с Конституцией.

"Власть услышала людей, и это нельзя отрицать. Именно так власть и народ общаются. На протяжении всех дней протеста я вспоминал книгу "Украина – это не Россия". И это очень важно", – добавил политолог.

Лисный о событиях вокруг увольнения Сырского: смотрите видео

Ведь недостатки всего этого процесса сложно не заметить. Была нехватка коммуникации, непонимание кадровых решений, людей не услышали сразу, но возможность протеста, влияния на решения власти и отличает нашу страну от России. Главное в этой ситуации не процесс, а его последствия. Сейчас эмоции должны отойти на второй план и уступить место конструктивным шагам.

Среди требований протестующих есть еще одно, на что до сих пор не обратили внимания. Речь идет о каникулах для Верховной Рады. Будет логично, если депутаты вернутся к работе и проголосуют за соответствующие изменения. Ведь их нужно закрепить в юридическом плане.